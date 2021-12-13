Полиции удалось установить личность погибшего в Пскове мужчины
Благодаря содействию неравнодушных граждан отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установил личность мужчины, труп которого был обнаружен на Крестовском шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сотрудники полиции устанавливали личность неизвестного мужчины, труп которого без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 6 декабря у дома № 54 на Крестовском шоссе. После размещения этой информации в СМИ и социальных сетях стражам порядка за минувшие выходные дни поступило много сообщений не только от псковичей, но и от лиц, проживающих за пределами региона.
В результате сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установили, что это пскович 1964 года рождения. Все обстоятельства произошедшего и причина его смерти в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, она не носит криминального характера.
В полиции выразили благодарность всем, кто оказывал активное содействие стражам порядка в установлении личности горожанина.