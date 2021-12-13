Полиции удалось установить личность погибшего в Пскове мужчины

13:20, 13 декабря 2021, ПАИ

Благодаря содействию неравнодушных граждан отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установил личность мужчины, труп которого был обнаружен на Крестовском шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники полиции устанавливали личность неизвестного мужчины, труп которого без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 6 декабря у дома № 54 на Крестовском шоссе. После размещения этой информации в СМИ и социальных сетях стражам порядка за минувшие выходные дни поступило много сообщений не только от псковичей, но и от лиц, проживающих за пределами региона.

В результате сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установили, что это пскович 1964 года рождения. Все обстоятельства произошедшего и причина его смерти в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, она не носит криминального характера.

В полиции выразили благодарность всем, кто оказывал активное содействие стражам порядка в установлении личности горожанина.