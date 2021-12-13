Игорь Иванов: Санаторно-курортные учреждения Псковской области научились жить с коронавирусом

13:30, 13 декабря 2021, ПАИ

Санаторно-курортные учреждения Псковской области научились жить с коронавирусом и ограничениями, которые зачастую меняются. Такой вывод сделал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 декабря.

При этом, по словам Игоря Иванова, он не считает, что это хорошо, и если бы не пандемия, то была бы «другая ситуация», при которой заработные платы сотрудников учреждений росли и Псковский облсовпроф мог бы «проводить больше обновлений».

«Мы та организация, которая понимает ответственность за эти непопулярные меры. Мы должны оставаться тем учреждением, которое сохраняет и приумножает здоровье. К нам приезжают тысячи людей отдыхать, поправлять здоровье», - подчеркнул Игорь Иванов.

Он также напомнил, что благодаря активной работе Псковского областного совета профессиональных союзов санаторию «Хилово» присвоили статус премиум-учреждения. Игорь Иванов отметил, что число отдыхающих в санатории растет.