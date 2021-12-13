ФОТОФАКТ: К Деду Морозу на окне псковички присоединилась Снегурочка

14:47, 13 декабря 2021, ПАИ

К Деду Морозу на окне псковички Екатерины Дмитриевой, которая в прошлом году привлекла внимание горожан необычной композицией, на этот раз присоединилась ещё и Снегурочка.

Теперь композиция у окна в доме на улице Советской, 9 в Пскове выглядит так, будто в квартиру с новогодними подарками пробираются зимний волшебник и его внучка. Дополняют оформление еловые ветви, украшенные шарами и мишурой.

Добавим, что Екатерина Дмитриева вошла в список претендентов на соискание общественной премии «Народное признание - 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала жительница Палкинского района Елена Васильева.