Ректор ПсковГУ: Мы не будем отчислять непривитых студентов, которым только исполнилось 18 лет
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram-канале вуза 13 декабря заявила, что из вуза не будут отчислять тех, кому недавно исполнилось 18 лет, но такой студент еще не сделал прививку.
«Никого выгонять не будем. В рекомендациях нет, что если сегодня исполнилось 18, то завтра нужно делать вакцину», - сказала Ильина.
По ее словам, после наступления 18-летия можно в удобное для себя время посетить терапевта и сделать прививку, либо — получить медотвод по состоянию здоровья. При этом, как подчеркнула ректор ПсковГУ, если студент испытывает страх перед тем, как привиться, то все равно необходимо проконсультироваться у медспециалиста или у директора института, колледжа.
Ранее сообщалось, что в ПсковГУ 52% студентов привились от новой коронавирусной инфекции. С 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза.
Планируете новогодний корпоратив?
Стартовала благотворительная акция в пользу зооприютов Великих Лук и Новосокольников
ПсковГУ планирует закупку экспресс-тестов на коронавирус для студентов с медотводами
Об основных правах и обязанностях граждан рассказали росгвардейцы псковским студентам