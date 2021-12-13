Ректор ПсковГУ: Мы не будем отчислять непривитых студентов, которым только исполнилось 18 лет

16:30, 13 декабря 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram-канале вуза 13 декабря заявила, что из вуза не будут отчислять тех, кому недавно исполнилось 18 лет, но такой студент еще не сделал прививку.

«Никого выгонять не будем. В рекомендациях нет, что если сегодня исполнилось 18, то завтра нужно делать вакцину», - сказала Ильина.

По ее словам, после наступления 18-летия можно в удобное для себя время посетить терапевта и сделать прививку, либо — получить медотвод по состоянию здоровья. При этом, как подчеркнула ректор ПсковГУ, если студент испытывает страх перед тем, как привиться, то все равно необходимо проконсультироваться у медспециалиста или у директора института, колледжа.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ 52% студентов привились от новой коронавирусной инфекции. С 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза.