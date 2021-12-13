52% студентов ПсковГУ привились от коронавируса

16:18, 13 декабря 2021, ПАИ

В ПсковГУ 52% студентов привились от новой коронавирусной инфекции. Заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире в Telegram-канале вуза 13 декабря.

По ее словам, вакцинация в вузе должна полностью завершиться до 10 января, сейчас, как подчеркнула Наталья Ильина, прививочная кампания «идет в хорошем темпе».

Кроме того, ректор подчеркнула, что тем тех, кто сделал прививку, вуз выплачивает 1000 рублей.

Ранее Наталья Ильина заявила, что с 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза.