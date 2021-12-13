30 новых школьных автобусов поступили в Псковскую область

19:10, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковскую область поступили школьные автобусы для перевозки учителей и детей, проживающих в сельской местности. Поставку транспорта в регион обеспечило Министерство промышленности и торговли РФ. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда Правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

30 автобусов на базе ПАЗ и GAZelle NEXT отправятся на регулярные пригородные и межмуниципальные маршруты для перевозки школьников и учителей в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорском, Опочецком, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском, Стругокрасненском, Гдовском, Новоржевском, Пыталовском и Локнянском районах. При этом один из автобусов поступит в Центр специального образования № 2, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень муниципалитетов и образовательных учреждений, на базе которых будет функционировать поступивший транспорт, сформирован в соответствии с потребностью в нём районов, отметили в комитете по образованию Псковской области.

Напомним, обновление парка школьных автобусов в регионах — одно из поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию. В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 10 млрд рублей. Этих средств хватит на покупку более 4,1 тыс. новых машин.