В Псковской области без электричества остаются почти 3 тысячи человек

09:37, 14 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на 9:00 14 декабря в Псковской области без электричества остаются почти 3 тысячи человек в 15 муниципальных округах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За прошедшие сутки энергетикам удалось восстановить большую часть отключений – вчера утром их было порядка 8 тысяч.

Восстановительные работы не прекращаются даже ночью. В регионе работают 107 бригад, 439 специалистов и 110 единиц техники.