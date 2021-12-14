В Псковской области без электричества остаются почти 3 тысячи человек
По состоянию на 9:00 14 декабря в Псковской области без электричества остаются почти 3 тысячи человек в 15 муниципальных округах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За прошедшие сутки энергетикам удалось восстановить большую часть отключений – вчера утром их было порядка 8 тысяч.
Восстановительные работы не прекращаются даже ночью. В регионе работают 107 бригад, 439 специалистов и 110 единиц техники.
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