Новый детсад на Коммунальной в Пскове начнёт принимать детей в январе

10:53, 14 декабря 2021, ПАИ

В рамках нацпроекта «Демография» в Пскове завершилось строительство детского сада на улице Коммунальной, 56. Ориентировочно детский сад будет готов принимать детей уже в январе. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 декабря.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 мест. Посещать его будут дети в возрасте двух лет, предусмотрены ясельные группы. Открытие детского сада запланировано на 17 января.

Также Андрей Ермаков сообщил, что ударными темпами ведётся строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове. По его словам, школа готова уже на 40 %, а полностью завершить строительство планируется до 1 декабря 2022 года.