Поступившие в Псковскую область 70 тысяч учебников распределили по всем районам

11:19, 14 декабря 2021, ПАИ

Поступившие в Псковскую область 70 тысяч школьных учебников распределили по всем районам. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 декабря.

Андрей Ермаков уточнил, что учебники поступили в регион в рамках отдельного решения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Мы понимаем, что эти шаги позволяют приблизиться к тому, что дефицит учебной литературы перестанет быть актуальным. Учебники были распределены по всем районам области, согласно озвученным потребностями. Главными получателями оказались Псков и Великие Луки, потому что там потребность в учебниках была крайне высокая», – заметил Андрей Ермаков.

Также он добавил, что в Псковскую область поступило порядка 1000 ноутбуков отечественного производства.