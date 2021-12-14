Псковский Роспотребнадзор оценил вероятность ужесточения ограничений из-за штамма «омикрон»

12:06, 14 декабря 2021, ПАИ

Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» может повлечь за собой ужесточение ограничительных мер. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

Говоря о новом штамме коронавируса, специалист отметил, что «омикрон» более заразен, поэтому процесс распространения инфекции с ним будет идти более интенсивно. Если заражение пойдет большими темпами, не исключено, что это повлечёт за собой усиление введённых мер.

Александр Нестерук отметил, что, будет ли рост заболеваемости коронавирусом к концу года, во многом зависит от того, как долго «омикрон» не получит широкого распространения в регионе.