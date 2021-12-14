Отправятся ли псковские школьники на каникулы досрочно, рассказал Андрей Ермаков

11:29, 14 декабря 2021, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на брифинге в медиацентре ПАИ 14 декабря рассказал, уйдут ли псковские школьники на зимние каникулы досрочно.

Руководитель профильного комитета выразил надежду, что новогодние каникулы в школах начнутся по расписанию.

«Взрывного роста в части заболевания пока не наблюдаем, - отметил Ермаков. – Мы также стремимся, чтобы вмешательство в школьную жизнь было минимальное».

Напомним, после введения дистанционного обучения в школах Пскова нагрузка на детскую поликлинику снизилась в два раза.