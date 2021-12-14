В России создали тест для выявления штамма «омикрон»

12:55, 14 декабря 2021, ПАИ

В России создали тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон», пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», – сказала она на общем собрании РАН.

Анна Попова также отметила, что в России выявлено 16 случаев инфицирования данным вариантом коронавируса. При этом суточный охват тестирования на COVID-19 вырос в три раза, уточнила она.

Отметим, что ранее в эфире проекта «Псковский телеграм Онлайн» председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что в Псковской области пока нет нового штамма коронавируса «омикрон».