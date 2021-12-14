Началось заседание Совета муниципальных образований Псковской области с участием губернатора (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Началось заседание Совета муниципальных образований Псковской области, в котором принимает участие губернатор Михаил Ведерников.
Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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