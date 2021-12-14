Рекордное число запросов граждан обработали псковские муниципальные власти в этом году
За неполный 2021 год муниципальные власти в Псковской области обработали более 5 тысяч обращений граждан. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Особенно важно, что муниципальные власти стали намного эффективнее работать с обращениями граждан. Этот год еще не закончен, но на сегодняшний день вы уже обработали более 5 тысяч обращений жителей Псковской области. Это рекорд», - отметил глава региона.
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