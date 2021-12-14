На 10 млн рублей увеличат расходы на освещение населенных пунктов в Псковской области

16:51, 14 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в Псковской области на 10 млн рублей увеличат расходы на освещение населенных пунктов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований региона 14 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова подчеркнула, что еще 10 млн рублей направят на установку опор под освещение.

Михаил Ведерников отметил, что частью освещения дорог в Псковской области будет заниматься «Псковавтодор».

«Давайте на 2022 год работу таким образом построим, а во втором полугодие посмотрим, как получается, корректировки, если что, внесем», - сказал Михаил Ведерников.