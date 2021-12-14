На 10 млн увеличат финансирование на содержание объектов водоснабжения в Псковской области

17:03, 14 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области в 2022 году на 10 млн рублей увеличат финансирование на содержание объектов водоснабжения. Об этом на заседании Совета муниципальных образований Псковской области сообщил губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я согласен, что есть ряд решений, которые можно уже сейчас принять. В 2022 году мы сможем предусмотреть увеличение на 10 млн рублей. Это будет точечное такое решение», - добавил глава региона.