Михаил Ведерников призвал решить вопрос постоянного содержания отловленных животных

17:33, 14 декабря 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области призвал решить вопрос постоянного содержания отловленных животных в районах, где остро стоит этот вопрос, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Обсуждая возможную передачу государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных муниципальным образованиям, председатель комитета по ветеринарии Псковской областиВера Баданина отметила, что на данный момент не все районы смогут взять на себя эти обязанности.

Также она сообщила, что в 19 муниципальных районах отсутствуют приюты для безнадзорных животных, специализированная техника и специалисты по отлову. По ее словам, нет смысла организовывать приюты в каждом районе. «У нас сегодня шесть приютов могут все вести, брать все это, и тогда можно было бы им нанимать ни одного, а двух сотрудников в приюте», – отметила она.