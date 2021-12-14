«Лоскутное одеяло». Псковские архитекторы не могут решить вопрос с Четырьмя углами

18:20, 14 декабря 2021, ПАИ

К теме бывшего рынка, известного псковичам как Четыре угла, вернулось сегодня издание «АиФ-Псков». Что будет на этом месте?

Владелец одного из участков на этой территории даже провёл конкурс архитектурных концепций, чтобы сдвинуть дискуссию с мёртвой точки.

Здесь, в центре Пскова, переплелись интересы нескольких собственников, среди которых как государство в лице комитета по управлению государственным имуществом администрации Пскова (КУГИ), так и частные фирмы.

Пока по итогам заседания градостроительного совета Пскова определено только одно: на Четырёх углах должны появиться не жилая застройка и не парк, а некая «гостиничная, деловая и торговая зона».

Кто именно и на каких условиях будет заниматься развитием территории – неизвестно. Обозреватель «АиФ-Псков» Сергей Мартов пытался разобраться в сложившейся ситуации. Читайте статью «Четыре угла зрения. В Пскове обсуждают будущее участка в центре города».