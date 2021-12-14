Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год

20:15, 14 декабря 2021, ПАИ

Владимир Путин выступил против введения коронавирусных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. Об этом президент России заявил в ходе совещания с членами правительства. Об этом сообщила Lenta.ru.

Владимир Путин сказал, что принятие подобных мер накануне праздничных дней достаточно сложная задача.

«Создадим много проблем для людей», — подытожил глава государства.

Вчера, 13 декабря, Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении цифровых пропусков на транспорте. Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Владимир Путин подчёркивал, что решения, ограничивающие права россиян и создающие дополнительные проблемы для граждан, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении соответствующего вопроса, заключил спикер нижней палаты парламента.