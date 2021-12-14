ЕСПЧ обязал Россию выплатить Маргарите Грачёвой 375 тыс. евро
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Маргарите Грачевой — девушке, которой муж отрубил кисти рук за требование развода — 375 тысяч евро (это свыше 30 млн рублей). Об этом пишет Telegram-канал «Сигнал».
Суд рассматривал иски четырёх россиянок, пострадавших от домашнего насилия, на общую сумму 445 тыс. евро.
Причиной исков было то, что все его фигурантки обращались в полицию, однако не получили необходимой помощи.
Это самая крупная компенсация на одного человека в истории России.
«В России необходимо срочно принять закон о домашнем насилии — другого выхода для решения проблемы нет», — заявила общественный деятель и телеведущая Оксана Пушкина «Ленте.ру», комментируя решение ЕСПЧ.
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