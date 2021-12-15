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Общество

Более 249 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

В Псковской области 249 146 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в том числе 1548 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины привились 256 694 жителя региона, из них 682 — за прошедшие сутки. Ревакцинировано 27 245 человек, прирост за сутки составил 411.

Использовано 82,1% поступившей вакцины. 

Михаил Ведерников добавил, что его радует стабильная динамика ревакцинации в регионе. Он напомнил, что для наиболее эффективной защиты ее нужно проводить раз в полгода. 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о сокращении в Псковской области коечного фонда для коронавирусных больных.

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