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Компания GCR о «Народном признании»: Мы рады содействовать этому перспективному и важному проекту

Компания GCR поддержит Первую общественную премию Псковской области «Народное признание».

«GCR поддерживает городские инициативы по протекции местных производителей и профессионалов своего дела. Деятельность ПАИ в этом направлении позволяет понять, как много у нас в городе компаний и людей, заслуживающих внимание. Для псковичей «Народное признание» – это возможность высказать свою позицию, выбрать своих героев. За плечами премии уже 12 лет кропотливой работы, и мы рады содействовать этому перспективному и важному проекту», - сообщили в компании.

В компании GCR отметили, что «Народное признание» - традиционное и важное мероприятие для города, поэтому узнать о нем было совершенно не трудно. Каждый год в рамках премии отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона.

«Народное признание» - это возможность для специалистов и брендов поделиться опытом и познакомить псковичей со своей деятельностью. Удостоенные премии будут обладать дополнительной узнаваемостью и доверием. Также велико значение обратной связи о своей работе для участников. Таким образом, премия развивает специалистов, бизнес-индустрию Псковской области и включает граждан в общественную жизнь», - подчеркнули в компании.

В этом году GCR впервые выступит в качестве официального партнера «Народного признания» и наградит победителей в одной из номинаций. «Мы выбирали между номинациями «Наша марка», так как завод — это всегда большая опека и инвестиция в город, а также номинацией «Признание», ведь GCR стал за последние годы крупным брендом, обеспечивающим кабелями всю страну. GCR - молодая компания, и поэтому в общественном проекте мы участвуем впервые. Будем рады продуктивному сотрудничеству и в будущем!»

GCR (GREENCONNECT Russia) – российский производитель, поставщик и эксперт отрасли современной мобильной и компьютерной кабельной продукции и мобильных аксессуаров. Официальным производителем продукции GCR в Пскове является АО «Псковский завод мобильного и компьютерного кабеля», который работает в регионе с 2019 года. Под крышей GCR трудится большое количество псковичей, которые производят продукт, востребованный по всей России и за её пределами.

«Народное признание» проходит по инициативе Псковского агентства информации уже 12 лет. Выдвигать претендентов на получение премии «Народное признание» может любой человек, любая компания, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие – соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Голосование пройдет в два этапа, сначала псковичи выберут тройку лучших в каждой номинации путем голосования, затем вместе с компетентным жюри определят победителей. В этом году награды будут присуждаться в традиционных номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». Кроме того, организаторы ввели номинацию «Экомышление». В ней могут быть представлены проекты, акции, инициативы, направленные на улучшение и сохранение экологии, реализуемые в Псковской области.

Подробнее о премии можно узнать здесь.

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