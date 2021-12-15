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Общество

Вставку в перстень XIX века обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове

В ходе археологических работ на улице Леона Поземского в Пскове в одной из каменных построек специалисты обнаружили вставку в перстень с монограммой XIX века. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Археологи отметили, что определить владельца удаётся редко, поскольку к этому времени многие могли позволить себе персонализированное украшение. Ранее также псковичам дали ответ на фотозагадку.

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