Актер Александр Кузнецов играет одну их главных ролей в фильме «Фантастические твари. Тайны Дамблдора»

13:03, 15 декабря 2021, ПАИ

Российский актер Александр Кузнецов, известный по роли в сериале «Содержанки», играет одну из главных ролей в новой части фильма «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Об этом артист сообщил на странице в Instagram.

Кузнецов сообщил, что исполняет ключевую роль в фильме - персонажа по имени Хельмут.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» станет третьим фильмом в серии «Фантастические твари» и уже одиннадцатой картиной во всей поттериане. Выход франшизы в российский прокат намечен на 7 апреля 2022 года. Гиллерта Грин-де-Вальда теперь играет датчанин Мадс Миккельсен. В прошлом году студия Warner Bros. уволила Джонни Деппа.