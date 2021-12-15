В Пушкинском заповеднике возобновили отменённые из-за коронавируса мастер-классы
С 15 декабря возобновились ремесленные мастер-классы из проекта «Народная культура» в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.
Ранее сообщалось об их приостановке в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Пушкиногорском районе.
В обновлённом расписании мастер-классов – уроки работы на прялке-самопряхе, украшения полотна набивным рисунком, печати лубочных картинок, изготовления несшивного мешочка-саше с пряными святогорскими травами и многое другое.
Подробное расписание классов по дням недели с указанием времени сеансов, возрастных рекомендаций для участников и другой информацией можно найти на официальном сайте музея и в его официальных сообществах в социальных сетях.
Все занятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний, действующих в регионе.
Планируете новогодний корпоратив?
1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом
Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник
Актер Александр Кузнецов играет одну их главных ролей в фильме «Фантастические твари. Тайны Дамблдора»