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Общество

В Пушкинском заповеднике возобновили отменённые из-за коронавируса мастер-классы

С 15 декабря возобновились ремесленные мастер-классы из проекта «Народная культура» в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

Ранее сообщалось об их приостановке в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Пушкиногорском районе.

В обновлённом расписании мастер-классов – уроки работы на прялке-самопряхе, украшения полотна набивным рисунком, печати лубочных картинок, изготовления несшивного мешочка-саше с пряными святогорскими травами и многое другое.

Подробное расписание классов по дням недели с указанием времени сеансов, возрастных рекомендаций для участников и другой информацией можно найти на официальном сайте музея и в его официальных сообществах в социальных сетях.

Все занятия проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний, действующих в регионе.

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