Мастер-классы в Пушкинском заповеднике отменили из-за коронавируса

16:31, 30 ноября 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отменил мастер-классы из-за ситуации с коронавирусом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Пушкиногорском районе с 1 по 12 декабря не будут проводиться мастер-классы «Народная культура» и «Загадки русского языка» в Центре творческих музейных программ деревне Бугрово.

Также с 1 по 12 декабря приостанавливается проведение занятий студии эстетического развития детей 6-10 лет. О возобновлении занятий будет сообщено дополнительно.

Ранее Михаил Ведерников раскритиковал глав Пустошкинского и Пушкиногорского районов за халатное отношение к ограничительным мерам. С 29 ноября по 12 декабря в Пустошкинском и Пушкиногорском районах ввели запрет на массовые мероприятия.

Напомним, с 1 декабря Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» возобновляет работу по зимнему расписанию.