Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за преданность делу и ответственность
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил Александра Котова с 10-летним юбилеем трудовой деятельности на посту председателя Псковского областного Собрания депутатов.
Глава региона отметил, что Александр Котов является грамотным руководителем и мудрым наставником, который верен своему слову.
«Александра Алексеевича знают не только коллеги-депутаты, но и многие жители региона. За годы государственной службы он внёс колоссальный вклад в развитие общественно-политической системы области и заработал высокий авторитет и уважение», - добавил Михаил Ведерников, поблагодарив Котова за преданность делу, ответственность, чуткое отношение к людям и умение взвешенно подойти к решению самых непростых вопросов.
Губернатор выразил надежду, что конструктивное взаимодействие между региональным парламентом и администрацией области будет и впредь развиваться на благо жителей.
«Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов. Пусть ваши добрые дела на благо Псковской земли будут приумножены», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Планируете новогодний корпоратив?
Более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом жителей Псковской области получили помощь военных медиков
Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за преданность делу и ответственность
1,5 млн рублей потратят на противоаварийные работы на памятнике дружине Александра Невского под Псковом
Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник