Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за преданность делу и ответственность

15:50, 15 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил Александра Котова с 10-летним юбилеем трудовой деятельности на посту председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Глава региона отметил, что Александр Котов является грамотным руководителем и мудрым наставником, который верен своему слову.

«Александра Алексеевича знают не только коллеги-депутаты, но и многие жители региона. За годы государственной службы он внёс колоссальный вклад в развитие общественно-политической системы области и заработал высокий авторитет и уважение», - добавил Михаил Ведерников, поблагодарив Котова за преданность делу, ответственность, чуткое отношение к людям и умение взвешенно подойти к решению самых непростых вопросов.

Губернатор выразил надежду, что конструктивное взаимодействие между региональным парламентом и администрацией области будет и впредь развиваться на благо жителей.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов. Пусть ваши добрые дела на благо Псковской земли будут приумножены», - подчеркнул Михаил Ведерников.