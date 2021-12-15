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Псковичи заняли призовые места на Кубке России по брейкингу ROBC

Псковскую область представила команда «Хоть отбавляй». Фото Telegram

Кубок России, всероссийские и международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championship (ROBC) прошли с 10 по 12 декабря в Москве. Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Хоть отбавляй». Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Ребята заняли призовые места:

  • Мария Костина (B-Girl Masha Uragan) – 2-е место среди девушек 14-15 лет;
  • Никита Костин (B-Boy Poltos) – 2-е место среди юношей 14-15 лет;
  • Елизавета Волкова (B-Girl Volchok) – 4-е место среди девушек 14-15 лет.

В спортивную программу ROBC впервые включены международные рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта WDSF, являющиеся отборочными соревнованиями к чемпионату мира, Всемирным играм и XXXIII летним Олимпийским играм. За призовые места боролись команды из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Украины, Хорватии, Эстонии и других стран.

Ранее успех сопутствовал псковичам на соревнованиях в Нижегородской области.

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