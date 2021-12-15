По делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестован миллиардер Михаил Федяев

20:52, 15 декабря 2021, ПАИ

​

Арестован миллиардер Михаил Федяев, совладелец шахты «Листвяжная», где он осуществлял руководство и контроль. Ближайшие два месяца Михаил Федяев проведёт в СИЗО, сообщает Telegram-канал «112».

Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово. В ходе допроса Федяев не признал вину.

«Я себя виновным не считаю, а то, что мне сегодня предъявляют, я должен с этим разобраться и понять, как я мог повлиять на то, что там произошло», – заявил владелец шахты.

Forbes оценивает состояние задержанного президента СДС в 550 миллионов долларов.

Также суд отправил под арест главного инженера Анатолия Лобанова и технического директора шахты «Листвяжная» Антона Якутова. Кроме них два месяца в СИЗО проведёт гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Защита просила отпустить Алексеева под залог 15 миллионов рублей или отправить под домашний арест.