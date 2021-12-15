По делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестован миллиардер Михаил Федяев
Арестован миллиардер Михаил Федяев, совладелец шахты «Листвяжная», где он осуществлял руководство и контроль. Ближайшие два месяца Михаил Федяев проведёт в СИЗО, сообщает Telegram-канал «112».
Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово. В ходе допроса Федяев не признал вину.
«Я себя виновным не считаю, а то, что мне сегодня предъявляют, я должен с этим разобраться и понять, как я мог повлиять на то, что там произошло», – заявил владелец шахты.
Forbes оценивает состояние задержанного президента СДС в 550 миллионов долларов.
Также суд отправил под арест главного инженера Анатолия Лобанова и технического директора шахты «Листвяжная» Антона Якутова. Кроме них два месяца в СИЗО проведёт гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Защита просила отпустить Алексеева под залог 15 миллионов рублей или отправить под домашний арест.
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