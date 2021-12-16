Псковский врач: Декабрь – лучшее время для вакцинации от коронавируса
Сделать вакцинацию накануне новогодних каникул – идеальное решение, заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.
«Это идеальное время, особенно для ревакцинации. Просто замечательное время. Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета», – поделилась мнением врач.
Также Анастасия Повторейко рассказала о ситуации с коечным фондом в Псковской областной инфекционной больнице и отметила, что среди пациентов выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться.
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Среди пациентов псковской инфекционки выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться