Псковский врач: Декабрь – лучшее время для вакцинации от коронавируса

11:28, 16 декабря 2021, ПАИ

​

Сделать вакцинацию накануне новогодних каникул – идеальное решение, заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

«Это идеальное время, особенно для ревакцинации. Просто замечательное время. Впереди ждут новогодние праздники, которые позволят, если грамотно подойти, избежать больших массовых мероприятий, посещения работы и так далее, и великолепные условия для создания напряженного иммунитета», – поделилась мнением врач.

Также Анастасия Повторейко рассказала о ситуации с коечным фондом в Псковской областной инфекционной больнице и отметила, что среди пациентов выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться.