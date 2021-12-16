Около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года

12:23, 16 декабря 2021, ПАИ

Около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 декабря.

По словам Олега Емцева, новогодние деревья в Псковскую область в основном ввозят из стран Европейского союза. В частности, в регион ввозили сосны, ёлки, пихты.

Спикер подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников через границу стали больше ввозить новогодних деревьев. В то же время он заметил, что в 2021 году по сравнению с 2020-м годом количество новогодних деревьев, ввозимых через границу в Псковской области, увеличилось в шесть раз.