Около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года
Около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 декабря.
По словам Олега Емцева, новогодние деревья в Псковскую область в основном ввозят из стран Европейского союза. В частности, в регион ввозили сосны, ёлки, пихты.
Спикер подчеркнул, что в преддверии новогодних праздников через границу стали больше ввозить новогодних деревьев. В то же время он заметил, что в 2021 году по сравнению с 2020-м годом количество новогодних деревьев, ввозимых через границу в Псковской области, увеличилось в шесть раз.
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Откуда в Псковскую область привозят новогодние ёлки и мандарины – пресс-конференция в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)