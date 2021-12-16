В новогоднюю ночь в Пскове не будет праздничных гуляний

12:30, 16 декабря 2021, ПАИ

С 31 на 1 января в Пскове не будут организованы уличные праздничные гуляния, тем не менее, полиция будет работать в новогоднюю ночь в усиленном режиме. Об этом заявил начальник УМВД РФ по городу Пскову Сергей Сурин в ходе итогового координационного совещания в администрации Пскова 16 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нас устраивает место проведения салюта, изначально возле кампуса [ПсковГУ – ред.] планировалось, и мы переживали, что выход на лед будет и будут несчастные случаи. В итоге определено место — центр города. Личный состав готов, дружинники 20 человек задействованы, Росгвардия», - рассказал Сергей Сурин.

Ранее сообщалось, что новогоднее пиротехническое шоу пройдёт в Пскове на площади Ленина, 1 января 2022 года в 1:00.