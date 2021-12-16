Более 11 тысяч кошек и собак вывезли через Псковскую область за границу

12:45, 16 декабря 2021, ПАИ

11 522 домашних животных вывезли через пункты пропуска в Псковской области в этом году. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 декабря.

Он заметил, что за последние годы увеличилось количество перемещений домашних животных. За год в страну через псковские пункты пропуска ввезли 21 846 животных. Олег Емцев подчеркнул, что в случае перемещения через границу на питомца нужен ветеринарный сертификат, каждая страна будет требовать его наличие. Оформляет документ Россельхознадзор. Для этого нужно обратиться на станцию по борьбе с болезнями животных.

Животному потребуется сделать прививку от бешенства, провести обработку от паразитов, гельминтов. Специалист обратил внимание, что есть определенные сроки, которые нужно соблюсти после прививки, — на следующий день отправляться в поездку нельзя. Кроме того, в случае отправления в страны Евросоюза животное должно быть чипировано. Олег Емцев добавил, что в России пока только разрабатывается закон об обязательной идентификации животных, а в ЕС уже давно действуют такие правила. Он отметил, что в Псковской области кошку или собаку можно чипировать во многих ветклиниках.

Для сокращения времени оформления ветсертификата можно направить заявку на сайт Россельхознадзора. Что касается экзотических животных, там ситуация сложнее. Вся информация по их ввозу и вывозу опубликована на сайте ведомства.

Олег Емцев добавил, что в случае возникновения сложностей на границе с провозом животных или товаров инспектор Россельхознадзора четко объяснит, что не так. «Например, если не хватает каких-то сведений, даем возможность оперативно дослать какие-то документы в электронном виде. Если в пункте пропуска выясняется, что нет вакцинации, мы, конечно, запрещаем ввоз», - уточнил спикер. Он призвал беречь своих питомцев и правильно оформлять все документы во избежание сложностей в поездках.