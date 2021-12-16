Голикова заявила о возможном сокращении срока ревакцинации из-за «омикрона»
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что из-за нового штамма коронавируса ревакцинациия раз в полгода может быть скорректирована, сообщают РИА Новости.
«Наши коллеги из других государств, где штамм «омикрон» уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев. Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации»,- сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.
Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live заявила, что среди пациентов медучреждения выросла доля тех, кто не успел ревакцинироваться. По её словам, в больницу часто поступают пациенты, которые сетуют на то, что собирались привиться месяцев через семь, но не успели.
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