В Пскове планируют благоустроить парковку у железнодорожного вокзала

15:27, 16 декабря 2021, ПАИ

Парковку у железнодорожного вокзала планируют благоустроить в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елкина, прорабатывается вариант переноса части автовокзала на территорию железнодорожного вокзала.

«На привокзальной площади хотим благоустроить пространство и сделать хорошую парковку. Сейчас ведём переговоры с «Почтой России», это вопрос времени», - отметил глава администрации города.

Борис Елкин подчеркнул, что вокзал – это лицо города. «Хотелось бы, чтобы он выглядел культурно», - добавил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что на привокзальной площади планируют создать общественное пространство.