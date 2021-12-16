Рухнул лёд и повредил автомобиль. Псковский юрист дала пошаговые инструкции действий

18:39, 16 декабря 2021, ПАИ

Не всегда управляющие компании идут навстречу и добровольно соглашаются возместить ущерб от упавшей с крыши глыбы льда, пишет сегодня издание «АиФ-Псков».

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская рекомендует автовладельцам, чьи машины пострадали при падении снега или наледи, в первую очередь вызвать полицию.

Пока вы будете ожидать приезда правоохранителей, постарайтесь самостоятельно зафиксировать повреждения. Ни в коем случае не убирайте следы происшествия.

Лучше, чтобы на фото и видео была привязка к местности, к конкретному адресу, а также чтоб были свидетели. Не лишним будет зафиксировать на видео или фото козырёк или крышу, откуда упал лёд или спрессованный снег.

«Проще тем, у кого КАСКО. В этом случае нужно позвонить в свою страховую компанию, и там уже скажут, какие документы нужно собрать», – рассказала адвокат корреспонденту «АиФ-Псков».

В некоторых случаях страховая выплата может не покрыть ущерб, и тогда имеет смысл обращаться к собственнику здания, с которого упала наледь, в случае с жилыми домами — в ТСЖ или управляющую компанию.

Если же на автомобиль имеется только ОСАГО, то тут приходится рассчитывать только на покрытие ущерба со стороны владельца здания, вовремя не почистившего кровлю. В данном случае автовладельцу придётся самому ещё организовать проведение экспертизы, чтобы установить сумму ущерба.

Когда все документы готовы, можно в претензионном порядке обращаться к собственнику здания, управляющей компании или ТСЖ, если идёт речь о жилом доме. Как правило, отметила адвокат, для добровольного удовлетворения требований отводится порядка 10 дней, если же в этот срок договориться о компенсации не удалось, то автомобилисту придётся идти в суд.