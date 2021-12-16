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Экономика

Выделенные на «Машиностроитель» средства направят на жильё для псковских медиков и сирот

652 млн рублей выделено на вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове благодаря поддержке сенатора Андрея Турчака. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, средства уже пришли в регион. Однако было решено, что вторая очередь может подождать. «Стадион мы в порядок привели, спортсмены могут пользоваться», – пояснил губернатор.

Деньги планируется перераспределить: направить на активизацию строительства жилищного фонда. Часть квартир будет предоставлена медработникам, чтобы сократить кадровый дефицит. Михаил Ведерников уточнил, что в целом в течение года обеспеченность врачами выросла почти на 3 %. Ещё часть квартир получат дети-сироты.

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