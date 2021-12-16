Чистая вода в Черёхе появится в апреле 2022 года

19:39, 16 декабря 2021, ПАИ

Чистая вода в Черёхе появится в апреле 2022 года, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос жителя Псковского района, дозвонившегося на прямую линию.

«Там пробема не в проекте, а в подрядчике. Ему высказали претензии к выполненной работе, но он отказался их исправлять. Контракт с ним разорван. Сейчас готовится новая конкурсная документация. Я думаю, в феврале будет разыгран другой контракт, и новый подрядчик устранит все недочёты. Мы рассчитываем, что к 1 преля 2022 года чистая вода в Черёхе появится», – уточнил Михаил Ведерников.