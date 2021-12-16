Чистая вода в Черёхе появится в апреле 2022 года
Чистая вода в Черёхе появится в апреле 2022 года, пообещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос жителя Псковского района, дозвонившегося на прямую линию.
«Там пробема не в проекте, а в подрядчике. Ему высказали претензии к выполненной работе, но он отказался их исправлять. Контракт с ним разорван. Сейчас готовится новая конкурсная документация. Я думаю, в феврале будет разыгран другой контракт, и новый подрядчик устранит все недочёты. Мы рассчитываем, что к 1 преля 2022 года чистая вода в Черёхе появится», – уточнил Михаил Ведерников.
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