О казусе, в который в Псковской области попал министр промышленности, рассказал Михаил Ведерников
О казусе, в который в Псковской области попал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, рассказал во время прямой линии 16 декабря губернатор региона Михаил Ведерников
Михаил Ведерников рассказал, что когда в регион приезжал премьер-министр Михаил Мишустин, «был такой смешной случай, когда мы ехали в Моглино, у Дениса Мантурова, нашего куратора, которому постоянно звонили, внезапно пропала связь, он не смог ответить на важный звонок».
Этот случай затем помог пролоббировать выделение региону 200 млн рублей на решение проблем со связью.
В 2021 году «Ростелеком» построил 12 базовых станций сотовой связи в малых населённых пунктах Бежаницкого, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского и Пыталовского районов.
Заключены госконтракты на установку 48 базовых станций в населённых пунктах области с населением от 20 до 100 человек.
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О казусе, в который в Псковской области попал министр промышленности, рассказал Михаил Ведерников
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