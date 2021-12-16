Продажу лекарств в Псковской области наладят через сеть ФАПов

20:05, 16 декабря 2021, ПАИ

Продажа лекарств в сельской местности будет налажена через сеть ФАПов, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря.

«Люди из деревень уезжают, население там сокращается, закрываются аптеки. Но лекарства всё равно нужны тем, кто там остался. Напрашивается логичное решение – организовать продажу лекарств в сельской местности через сеть ФАПов. Нужно порядка 20 млн рублей. В следующем году выделим 5 млн рублей на закупку оборудования для первых ФАПов, где будут продаваться лекарства. Посмотрим», – заявил губернатор.