Рабочую встречу с главой «Газпрома» анонсировал Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на следующей неделе, в том числе и по вопросу поддержки социальных проектов на территории региона. Об этом стало известно 16 декабря во время прямой линии с жителями области.
Михаил Ведерников напомнил, что по программе «Газпрома» в регионе качественно и в срок построено 11 стадионов. «На следующий год хотим попросить 15, один из них будет у школы № 3 в Пскове», – пообещал глава региона.
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