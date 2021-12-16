Табличку о продолжении захоронений установят на братском кладбище в Куньинском районе

20:25, 16 декабря 2021, ПАИ

Информационную табличку о продолжении захоронений установят на братском кладбище в деревне Жегалово Куньинского района. Данное предложение выдвинул Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря, отвечая на вопрос великолучанки, которая попросила благоустроить братское захоронение в деревне Жегалово: по её словам, сейчас оно в плачевном состоянии.

Глава Куньинского района Олег Лебедев, который вышел в прмой эфир, пояснил, что в конце 2019 – начале 2020 года при подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне на территории воинского захоронения в деревне Жегалово был проведён капитальный ремонт. Были полностью заменены мемориальные плиты, фундаменты под ними, ограждения, обновлена стела, сделана планировка территории и вывезен кустарник.

«Ранее к нам поступало предложение вымостить территорию захоронения плиткой, но ввиду того, что оно используется для захоронения бойцов, найденных поисковыми отрядами, в настоящее время это нецелесообразно. Также на данном захоронении имеется плита для дополнения пофамильного списка. К сожалению, летом текущего года во время урагана была повреждена одна из плит, но она уже отремонтирована», – отметил глава района.

Михаил Ведерников отметил, что если это единственное замечание, которое имеется к данному объекту, стоит установить табличку о том, что на этом месте проводится подзахоронение бойцов, чтобы люди не воспринимали эту территорию как неблагоустроенную.