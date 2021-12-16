Островский школьник захотел стать главой района после встречи с губернатором Псковской области

21:12, 16 декабря 2021, ПАИ

Восьмой год подряд проводит «Комсомольская правда – Псков» акцию «Губернаторский дневник». Смысл её в том, что самые лучшие ученики региона в конце года собираются на чаепитие с губернатором. В неформальной обстановке школьники рассказывают о своей жизни, учёбе, делятся планами на будущее, задают главе региона самые разные вопросы о его семье, детстве, увлечениях.

«В этом году пять ребят приняли участие в акции «Губернаторский дневник». Наш старшеклассник так вдохновился, что твёрдо решил стать губернатором, обещался приложить все необходимые усилия для этого!» – поделилась с «Комсомольской правдой в Пскове» директор средней школы № 7 им. В. Н. Пушкарева Островского района Лилия Панчук сегодня, 16 декабря.

Сама Лилия Панчук сегодня получила благодарственное письмо от администрации Псковской области за значительные успехи в организации совершенствования учебного процесса и большой личный вклад в подготовку победителей акции «Губернаторский дневник».