Еще 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом

08:30, 17 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области выявили коронавирус у 170 человек. С начала пандемии в регионе подтвердились 69 225 случаев COVID-19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Выздоровели 60 539 пациентов, в том числе 219 — за минувшие сутки. 1173 жителя региона скончались от коронавируса.

За весь период в регионе проведено 694 098 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 2033.

Напомним, в четырёх регионах России обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Михаил Ведерников призвал жителей региона соблюдать все меры противоэпидемической безопасности.