Еще 170 жителей Псковской области заболели коронавирусом
За последние сутки в Псковской области выявили коронавирус у 170 человек. С начала пандемии в регионе подтвердились 69 225 случаев COVID-19, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Выздоровели 60 539 пациентов, в том числе 219 — за минувшие сутки. 1173 жителя региона скончались от коронавируса.
За весь период в регионе проведено 694 098 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 2033.
Напомним, в четырёх регионах России обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон». Михаил Ведерников призвал жителей региона соблюдать все меры противоэпидемической безопасности.
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