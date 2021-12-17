Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове
Женщину сбили 17 декабря на пешеходном переходе в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло на Рижском проспекте, 7/31а.
По предварительной информации, водитель автомобиля LADA XRAY совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда 41-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в областную больницу.
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