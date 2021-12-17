Момент наезда на пешехода на Рижском проспекте запечатлели камеры видеонаблюдения
Момент наезда на пешехода на Рижском проспекте запечатлели камеры видеонаблюдения.
Авария произошла сегодня, 17 декабря, примерно в 7:45 около пересечения Рижского проспекта и улицы Максима Горького.
По предварительным данным, водитель «Лады» сбил женщину, которая переходила дорогу на разрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу.
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