Установить отцовство псковичи смогут в медучреждениях Псковской области
Установить отцовство псковичи теперь смогут в медучреждениях Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.
В комитете подчеркнули, что регион стал одним их первых в стране и первым на Северо-Западе, где оказывают эту услугу непосредственно в больнице.
Также сообщается, что в медучреждениях появилась возможность получить свидетельство о рождении ребёнка.
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