Установить отцовство псковичи смогут в медучреждениях Псковской области

10:20, 17 декабря 2021, ПАИ

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Установить отцовство псковичи теперь смогут в медучреждениях Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

В комитете подчеркнули, что регион стал одним их первых в стране и первым на Северо-Западе, где оказывают эту услугу непосредственно в больнице.

Также сообщается, что в медучреждениях появилась возможность получить свидетельство о рождении ребёнка.