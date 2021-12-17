Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе
Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе, передает корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».
Авария произошла 17 декабря на 505-м километре автодороги Москва - Балтия.
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
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Фото: газета "Новосокольнический край"
33-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2114, на повороте дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека пострадали, один погиб.
По данному факту проводится проверка.
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