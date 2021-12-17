Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе

12:03, 17 декабря 2021, ПАИ

Появились подробности смертельного ДТП в Новосокольническом районе, передает корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».

Авария произошла 17 декабря на 505-м километре автодороги Москва - Балтия.



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"



Фото: газета "Новосокольнический край"













33-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2114, на повороте дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115 под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека пострадали, один погиб.

По данному факту проводится проверка.