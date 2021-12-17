Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Новый артист Псковского драмтеатра исполнит главную роль в спектакле «Ревизор»

Актер театра и кино Максим Митяшин из Санкт-Петербурга вошел в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. 24 декабря спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» будет представлен в новой редакции. Главную роль в спектакле впервые исполнит новый артист, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Максим Митяшин – ученик известного театрального режиссера Льва Эренбурга. С 2011 года сотрудничает с петербургским «Небольшим драматическим театром», художественным руководителем которого является Лев Эренбург. По настоящее время играет роли Свидригайлова и священника в спектакле «Преступление и наказание» по роману Ф. Достоевского (режиссер Вадим Сквирский).

С 2012 по 2019 год участвовал в театральном проекте «Арлекиниада» Вадима Демчога (Москва), где был занят в спектаклях «Арлекиниада», «Козья морда», «Закрой глаза и смотри».

Фильмография актера насчитывает около 50 проектов. Снимался в фильмах «Батальонъ», «Распутин», «Хорошие девочки попадают в рай» и других, в телесериалах «Странствия Синдбада», «Шеф», «Бездна», «Ментовские войны», «Охота на дьявола», «Чужое гнездо», «Морские дьяволы», «Барышня и хулиган», «Мертв на 99%» и других.

Спектакль – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» будет показан на большой сцене Псковского театра драмы 24 декабря. Подробнее о спектакле здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

Фоторепортаж: концерт в честь 50-летия театра танца «Русские узоры» в Пскове

17 декабря 2021

Новый артист Псковского драмтеатра исполнит главную роль в спектакле «Ревизор»
17 декабря 2021

«Михайловское» представляет графику Владимира Алексеева в Великом Новгороде
16 декабря 2021

Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, узнают псковичи 18 декабря
16 декабря 2021

«Мертвые души. Том 2» покажет театр из Лесосибирска на Пушкинском театральном фестивале
16 декабря 2021

Севастопольский ТЮЗ представит спектакль «Нос» на Пушкинском театральном фестивале
15 декабря 2021

В Псковской областной научной библиотеке прошла пресс-конференция для региональных СМИ
15 декабря 2021

Фоторепортаж: В Пскове передали конфискованные культурные ценности в музей-заповедник

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...