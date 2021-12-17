Новый артист Псковского драмтеатра исполнит главную роль в спектакле «Ревизор»

13:52, 17 декабря 2021, ПАИ

Актер театра и кино Максим Митяшин из Санкт-Петербурга вошел в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. 24 декабря спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» будет представлен в новой редакции. Главную роль в спектакле впервые исполнит новый артист, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Максим Митяшин – ученик известного театрального режиссера Льва Эренбурга. С 2011 года сотрудничает с петербургским «Небольшим драматическим театром», художественным руководителем которого является Лев Эренбург. По настоящее время играет роли Свидригайлова и священника в спектакле «Преступление и наказание» по роману Ф. Достоевского (режиссер Вадим Сквирский).

С 2012 по 2019 год участвовал в театральном проекте «Арлекиниада» Вадима Демчога (Москва), где был занят в спектаклях «Арлекиниада», «Козья морда», «Закрой глаза и смотри».

Фильмография актера насчитывает около 50 проектов. Снимался в фильмах «Батальонъ», «Распутин», «Хорошие девочки попадают в рай» и других, в телесериалах «Странствия Синдбада», «Шеф», «Бездна», «Ментовские войны», «Охота на дьявола», «Чужое гнездо», «Морские дьяволы», «Барышня и хулиган», «Мертв на 99%» и других.

Спектакль – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» будет показан на большой сцене Псковского театра драмы 24 декабря. Подробнее о спектакле здесь.