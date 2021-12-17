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Общество

Всемирно известная «собака-Джоконда» из Пскова научилась «говорить»

Стаффордширский терьер Ханна из Пскова, которая стала мировой знаменитостью, отправится в Москву на съемки программы «Видели видео?». Об этом Псковскому агентству информации сообщила хозяйка собаки Елена Колачева.

«Редакторов заинтересовали наши видео в TikTok, где Ханна разговаривает. Будем там рассказывать, как учили её говорить, будем показывать разные трюки, а также говорить о её участии в проекте «Изоизоляция», - рассказала псковичка. Она подарит программе на память новый календарь с Ханной на 2022 год.

В преддверии поездки Ханне сшили комбинезон, чтобы она не замёрзла и не запачкалась. 17 декабря терьер вместе с хозяйкой отправится в столицу, где уже на следующий день запланированы съемки в Останкино. Домой псковичка и её питомица поедут 19 декабря.

Елена Колачева заметила, что Ханна хорошо переносит поезд, ей интересно. Перед программой у псковички «есть небольшое волнение, но оно скорее радостное».

Напомним, псковская собака Ханна прославилась на весь мир, изображая на карантине шедевры живописи. Весной 2020 года, когда в соцсетях все начали изображать известные картины из того, что было под рукой, Ханна при помощи хозяйки превратилась в «Незнакомку» Крамского, «Венеру» Боттичелли, «Золотошвейку» Тропинина и другие образы. Фотографии питомца псковички собрали тысячи комментариев и лайков в соцсетях.

Сувениры с изображением Ханны моментально раскупали фанаты из разных стран. Выручку от их продажи Елена Колачева направляла в собачьи приюты. 

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